На Донбасі окупанти знову відкрили вогонь – поранено українських військових

Воїни перебувають в лікувальних закладах

Окупанти обстріляли Донбас. Фото: колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на вечір 27 грудня на Донбасі збройні формування Росії 9 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього двоє українських військових отримали поранення.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Де стріляли?

В напрямку Нью-Йорку противник тричі відкривав вогонь з автоматичних та станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Новозванівки окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси.

Неподалік Гнутового російські найманці застосували безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріли ВОГ-17.

В районі Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Мар'їнки – з мінометів калібру 120 мм.

На околицях Красногорівки та Травневого на Донеччині збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Є поранені

Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – важкий.

Російська окупація Донбасу

Наприкінці зими та на початку весни 2014 року армія РФ окупувала Крим. Трохи згодом Кремль розпочав гібридну війну на Донбасі. Москва продовжує заперечувати свою участь, стверджуючи, що на Донбасі "громадянська війна". Водночас у Кремлі регулярно звинувачують Україну в "невиконанні" Мінських угод.

2021 року РФ навесні й потім восени накопичила війська на кордонах України. Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.

Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України. Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО звинуватив Росію у невиконанні угод щодо Донбасу.

у невиконанні угод щодо Донбасу. Також у Пентагоні попередили, що кількість військ РФ на кордоні з Україною збільшилась. Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з керівниками оборонного відомства Штатів обговорив цю ситуацію.

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