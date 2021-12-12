Ховають прямо у дворі. На Донбасі виявили 12 стихійних поховань

Волонтери знайшли стихійні поховання у Старомар'ївці, Пісках та Опитному в Донецькій області

Такі поховання зафіксували як мінімум у трьох населених пунктах / Фото: Колаж: Сьогодні

Волонтери організації "Проліска" виявили 12 стихійних поховань на Донбасі, у населених пунктах поблизу лінії розмежування.

Про це повідомив головний експерт з питань адвокації ГО "Проліска" Ігор Сосонський, передає Громадське радіо.

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Причини поховань

У похованнях виявили останки людей, які загинули внаслідок бойових дій, тобто через вибухи або поранення уламками або через пожежі. Але є випадки поховання людей, смерть яких була природною.

"Наприклад, смерть від уламка, що потрапив у голову. Цю людину поховали у воронці з-під снаряда на подвір’ї. Ще один випадок — смерть від зупинки серця. Похоронили цю людину також на подвір’ї. Останній зафіксований нами випадок — це смерть внаслідок побутової пожежі. На жаль, у цей населений пункт не виїхали служби екстреної допомоги та служби, які мали зафіксувати факт смерті. Місцеві мешканці вимушені були поховати цю людину без документів", – розповів Сосонський.

Він зазначив, що стихійні поховання – це ті, які не зафіксовані органами влади та не оформлені належним чином.

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Окупанти на Донбасі знову порушили "тишу"

З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Де стріляли?

Поблизу населеного пункту Талаківка ворог вів вогонь з протитанкових ручних гранатометів.

У напрямку Кримського окупанти вчинили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У районі Попасної та Катеринівки в Луганській області противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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