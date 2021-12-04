На Донбасі окупанти знову стріляли: поранено українського військового

За минулу добу, 3 грудня, російські окупанти 6 разів порушили режим тиші. Унаслідок цього один український воїн отримав поранення.
Про це повідомили у штабі ООС.
Де стріляли?
- У напрямку Красногорівки окупанти вели вогонь із протитанкової гармати МТ-12.
- У бік Кримського російські найманці зробили обстріл з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
- Поблизу Станиці Луганської ворог двічі вів обстріл, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та озброєння БМП-1.
- Біля Зайцевого ворожі війська вели вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
- У районі Попасної противник здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Є постраждалий
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний.
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