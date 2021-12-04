На Донбассе оккупанты снова стреляли: ранен украинский военный

За прошедшие сутки, 3 декабря, российские оккупанты 6 раз нарушили режим тишины. В результате один украинский воин получил ранение.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Где стреляли?
- В направлении Красногоровки оккупанты вели огонь из противотанковой пушки МТ-12.
- В сторону Крымского русские наемники произвели обстрел из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Вблизи Станицы Луганской враг дважды вел обстрелы, применяя артиллерию калибра 122 мм и вооружение БМП-1.
- Возле Зайцевого вражеские войска вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
- В районе Попасной противник совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Есть пострадавший
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
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