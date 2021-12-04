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На Донбассе оккупанты снова стреляли: ранен украинский военный

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
4 декабря, 07:12
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Воин находится в лечебном заведении
На Донбассе снова стреляли. Фото: коллаж "Сегодня"
На Донбассе снова стреляли. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 3 декабря, российские оккупанты 6 раз нарушили режим тишины. В результате один украинский воин получил ранение.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Где стреляли?

  • В направлении Красногоровки оккупанты вели огонь из противотанковой пушки МТ-12.
  • В сторону Крымского русские наемники произвели обстрел из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • Вблизи Станицы Луганской враг дважды вел обстрелы, применяя артиллерию калибра 122 мм и вооружение БМП-1.
  • Возле Зайцевого вражеские войска вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
  • В районе Попасной противник совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Есть пострадавший

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

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