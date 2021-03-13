На Донбасі від кулі снайпера загинув боєць ЗСУ

Обстріл був здійснений недалеко від населеного пункту Мар'їнка

12 березня на Донбасі від обстрілів українських позицій збройними формуваннями РФ загинув військовослужбовець ЗСУ.

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Про його смерть в Facebook повідомило оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Обстріл позицій українських захисників був здійснений недалеко від населеного пункту Мар'їнка.

"Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення несумісні з життям", – йдеться в повідомленні.

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Стосовно дій збройних формувань РФ і її найманців повідомили представникам ОБСЄ, через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

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Раніше ми повідомляли, що на Донбасі в результаті обстрілів і підриву поранено 11 українських військових.

Також нагадаємо, бойовикам на Донбасі дозволили відкривати вогонь по українських позиціях.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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