На Донбасі загострення: поранено 11 українських військовослужбовців

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 26 лютого, вони 14 раз порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

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Так, поблизу Водяного окупанти вели вогонь з 120-мм мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу шість українських військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще троє воїнів – бойове травмування.

У районі населеного пункту Піски противник відкривав прицільний вогонь по позиціях українських воїнів з 120-мм і 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Вогнева активність ворога спостерігалася і недалеко від населеного пункту Луганське. Тут російсько-окупаційні війська тричі відкривали прицільний вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і снайперської зброї.

На цьому ж напрямку окупанти провели дистанційне мінування місцевості у напрямку українських позицій мінами ПОМ-2.

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Поблизу Мар'їнки і Лебединського ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу один український захисник отримав кульове поранення.

У Кам'янки окупанти здійснили декілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета, а поруч з Південним – ще й зі стрілецької зброї.

У передмісті Світлодарська противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета.

На обстріли збройними формуваннями Російської Федерації українські захисники давали адекватну відповідь.

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Неподалік Невельського, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, отримав осколкові поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

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Всіх воїнів, які були поранені за минулу добу, оперативно доставили в лікувальний заклад, де їм надається необхідна медична допомога.

Також відомо, що з початку поточної доби було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Так, недалеко від населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь по українських позиціях зі стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

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Раніше ми повідомляли, що на Донбасі під обстрілами бойовиків загинув мирний житель.

Також на Донбасі загинули двоє військовослужбовців.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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