На Донбасі підірвалися двоє українських військових – вони загинули

Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним та близьким героїв, які загинули за Україну

На Донбасі є загиблі. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на вечір 10 січня на Донбасі озброєні формування Росії двічі порушили режим припинення вогню. У цей день загинули двоє українських військових.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Де стріляли?

У бік селища Піски противник двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення, несумісні з життям.

Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним та близьким героїв, які загинули за Україну.

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Окупанти посилюють позиції

За період новорічних свят російські найманці на Донбасі посилили передові позиції армійських корпусів додатковим особовим складом та засобами вогневого ураження.

Крім того, окупанти розгорнули додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії розмежування та збільшили кількість снайперських пар.

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