На Донбассе подорвались двое украинских военных – они погибли

Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героев, погибших за Украину

На Донбассе есть погибшие. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 10 января на Донбассе вооруженные формирования России два раза нарушили режим прекращения огня. В результате погибли двое украинских военных.

Об этом сообщили в штабе ООС.

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Где стреляли?

В сторону Песков противник дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью.

Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героев, погибших за Украину.

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Оккупанты усиливают позиции

За период новогодних праздников российские наемники на Донбассе усилили передовые позиции армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения.

Кроме того, оккупанты развернули дополнительные элементы системы разведки вдоль линии разграничения и увеличили количество снайперских пар.

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