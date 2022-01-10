На Донбассе подорвались двое украинских военных – они погибли

По состоянию на вечер 10 января на Донбассе вооруженные формирования России два раза нарушили режим прекращения огня. В результате погибли двое украинских военных.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Где стреляли?
В сторону Песков противник дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью.
Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героев, погибших за Украину.
Оккупанты усиливают позиции
За период новогодних праздников российские наемники на Донбассе усилили передовые позиции армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения.
Кроме того, оккупанты развернули дополнительные элементы системы разведки вдоль линии разграничения и увеличили количество снайперских пар.