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На Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще один поранений: де атакували бойовики

11 квітня, 08:18

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За останню добу противники 10 раз порушили режим припинення вогню

Бойовики на Донбасі за минулу добу, 10 квітня, 10 разів порушили режим припинення вогню – дев'ять обстрілів і один проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.

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Загинув український військовослужбовець, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Ще один військовий отримав кульове поранення.

Недалеко від населеного пункту Пищевик противник відкрив вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів.

У передмісті селищ Піски і Широкино ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Авдіївки і Кам'янки – з гранатометів різних систем.

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Поблизу селища Золоте-3 противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як повідомлялося раніше, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку Альянсу.

Також ми писали, що міністр оборони США Ллойд Остін під час телефонної розмови зі своїм українським колегою Андрієм Тараном запевнив, що в разі ескалації російської агресії його країна підтримає Україну.

Всі подробиці в спецтемі Донбас. Загострення

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