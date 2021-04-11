На Донбасі загинув боєць ЗСУ, ще один поранений: де атакували бойовики

Бойовики на Донбасі за минулу добу, 10 квітня, 10 разів порушили режим припинення вогню – дев'ять обстрілів і один проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.
Загинув український військовослужбовець, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
Ще один військовий отримав кульове поранення.
Недалеко від населеного пункту Пищевик противник відкрив вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів.
У передмісті селищ Піски і Широкино ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Авдіївки і Кам'янки – з гранатометів різних систем.
Поблизу селища Золоте-3 противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Як повідомлялося раніше, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку Альянсу.
Також ми писали, що міністр оборони США Ллойд Остін під час телефонної розмови зі своїм українським колегою Андрієм Тараном запевнив, що в разі ескалації російської агресії його країна підтримає Україну.
Всі подробиці в спецтемі Донбас. Загострення
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк