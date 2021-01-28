На Донбасі загинув український військовий

Сьогодні в зоні бойових дій на Донбасі через порушення техніки безпеки на одному з загальновійськових полігонів загинув український військовий.
Про це повідомляє прес-служба оперативного командування "Північ".
Механік-водій мтлб, що буксувалася, в умовах обмеженої видимості бойової машини, не зміг пересвідчитись у відсутності людей перед машиною і почав рух, в результаті чого спричинив тяжке травмування військовослужбовця та його смерть.
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Загинув сумчанин, старший солдат Мельник Анатолій Васильович, 1981 року народження. Самотньою залишилась його дружина, теж військовослужбовець – вони служили разом, в одній бригаді.
Почалося розслідування цього випадку. Попередньо встановлено, що були порушені заходи безпеки через необережність.
Раніше на Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я , Бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 27 січня, вони 10 раз порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.
Нагадаємо, в Донецькій області правоохоронці затримали розвідника терористичних організацій "Л / ДНР". Він уже дав свідчення щодо причетності РФ до військової агресії на Донбасі.
Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі
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