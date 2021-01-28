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На Донбассе погиб украинский военный

28 января, 22:06

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Погиб мужчина 1981 года рождения, старший солдат Анатолий Мельник

Сегодня в зоне боевых действий на Донбассе из-за нарушения техники безопасности на одном из общевоенных полигонов погиб украинский военный.

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Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Север".

Механик-водитель транспортера-буксира в условиях ограниченной видимости боевой машины не смог убедиться, что под машиной нет людей, и начал движение. В результате этого военный получил тяжелое травмирование, а впоследствии скончался.

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Погиб житель Сум 1981 года рождения, старший солдат Анатолий Мельник. Одинокой осталась его жена, тоже военнослужащая — они служили вместе в одной бригаде.

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Началось расследование этого случая. Предварительно установлено, что были нарушены меры безопасности по неосторожности.

Ранее на Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 27 января, они 10 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Напомним, в Донецкой области правоохранители задержали разведчика террористических организаций "Л/ДНР". Он уже дал показания относительно причастности РФ к военной агрессии на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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