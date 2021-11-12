На Донбасі загинули двоє українських військових

Сьогодні, 12 листопада, Російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню. Через підрив на вибухівці загинули двоє українських військових.
Про це повідомляє штаб ООС.
Подробиці
З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації було 2 порушення режиму припинення вогню. У районі населеного пункту Зайцеве Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із гранатометів різних систем.
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У напрямку Попасної противник здійснив обстріл із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців отримали поранення, несумісні з життям.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- Саме тому, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми писали:
- За даними розвідки, Росія може вдатися до новим провокаціям проти представників ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України.
- На Донбасі бойовики безпідставно затримують на вулицях чоловіків призовного віку та відправляють їх на військові збори.