На Донбасі стався вибух на шахті – загинув гірник

Ще дев'ять осіб постраждали в НП на глибині 815 м – їх госпіталізували в місцеву лікарню

Вибух стався приблизно о 4:15 / Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 31 липня, в селищі Удачне Донецької області стався вибух на шахті "Покровське" – постраждали десять гірників, один з них пізніше помер в лікарні.

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Про це повідомляє прес-служба Головного управління Держслужби з НС в Донецькій області.

"Вибух стався приблизно о 4:15 в північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 м. За попередньою інформацією, в результаті вибуху постраждали 10 гірників, яких госпіталізували в Центральну районну лікарню м Покровск", – відзначається в повідомленні.

У компанії "Метінвест", якій належить шахта, уточнили, що гірничо-рятувальний загін, який прибув на місце, вивів шахтарів на поверхню. На місце викликали медиків і повідомили про подію сім'ям постраждалих.

Травми отримали четверо співробітників шахтоуправління і шестеро співробітників підрядної організації. Загиблий – працював в підрядній організації.

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Причини інциденту в даний час з'ясовують – в "Метінвесті" створили комісію з розслідування причин аварії.

Нагадаємо, в кінці грудня в Луганській області загинув гірник, який опинився під завалом на шахті "Золоте".

Ми також повідомляли, що в селі Глухів Сокальського району на шахті "Степова" ДП "Львіввугілля" на горизонті мінус 500 м виникла пожежа. На поверхню живими і неушкодженими вдалося евакуювали 13 гірників.

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