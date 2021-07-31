На Донбассе произошел взрыв на шахте – погиб горняк

Еще девять человек пострадали в ЧП на глубине 815 м – их госпитализировали в местную больницу

Взрыв произошел приблизительно в 4:15 / Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 31 июля, в поселке Удачное Донецкой области произошел взрыв на шахте "Покровское" – пострадали десять горняков, один из них позже скончался в больнице.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по ЧС в Донецкой области.

"Взрыв произошел приблизительно в 4:15 в северном полевом конвейерном штреке, на горизонте 815 м. По предварительной информации, в результате взрыва пострадали 10 горняков, которых госпитализировали в Центральную районную больницу г. Покровск", – отмечается в сообщении.

В компании "Метинвест", которой принадлежит шахта, уточнили, что горно-спасательный отряд, прибывший на место, вывел шахтеров на поверхность. На место вызвали медиков и сообщили о происшествии семьям пострадавших.

Травмы получили четверо сотрудников шахтоуправления и шестеро сотрудников подрядной организации. Погибший – работал в подрядной организации.

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Причины инцидента в настоящее время выясняют – в "Метинвесте" создали комиссию по расследованию причин аварии.

Напомним, в конце декабря в Луганской области погиб горняк, который оказался под завалом на шахте "Золотое".

Мы также сообщали, что в селе Глухов Сокальского района на шахте "Степная" ГП "Львовуголь" на горизонте минус 500 м возник пожар. На поверхность живыми и невредимыми удалось эвакуировали 13 горняков.

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