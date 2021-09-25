На Донбасі різко активізувалися бойовики: ЗСУ відповіли на обстріл

Бойовики на Донбасі ігнорують оголошене перемир'я і продовжують стріляти. За минулу добу, 24 вересня, вони 14 раз порушили режим припинення вогню.
Про це повідомили в Міноборони.
- В напрямку Новолуганського російські найманці двічі обстріляли наші позиції з ручних протитанкових гранатометів і заборонених міномеів калібру 82 мм і 120 мм.
- Другий раз міномети калібру 120 мм. були задіяні поблизу Верхньоторецького, причому окупанти випустили 17 снарядів.
- Неподалік Світлодарська палили з станкових протитанкових гранатометів.
- У сторону Лебединського та Новозванівки ворог вів численні обстріли з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- Окупанти відкривали щільний вогонь з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї в районі Водяного і чотири рази поблизу Золотого-4.
- Біля Водяного і Широкино бойовики застосували два безпілотники, за допомогою яких скинули гранати ВОГ-17.
- У напрямку Нью-Йорка найманці РФ мінували місцевість протипіхотними мінами ПОМ-2.
Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь з дозволеного мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед українських вояків немає.
Протягом поточної доби, 25 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Ескалація на Донбасі і втрати ЗСУ
- 10 вересня унаслідок ворожих обстрілів один боєць ЗСУ загинув і троє були поранені;
- 11 вересня – двоє загиблих, вісім поранених і двоє отримали бойові травми;
- 12 вересня – один загиблий і троє поранених;
- 13 вересня – загинув один український військовослужбовець;
- 14 вересня – один боєць ЗСУ був поранений;
- 16 вересня – у Щастя поранення отримав місцевий житель;
- 17 вересня – двоє бійців отримали поранення;
- 19 вересня – український військовий отримав осколкове поранення.