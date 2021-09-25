На Донбасі різко активізувалися бойовики: ЗСУ відповіли на обстріл

Найманці РФ використовували проти наших бійців гранатомети, міномети і кулемети. Також за допомогою безпілотників вони скидали гранати

Бойовики не вщухають на Донбасі/колаж "Сьогодні"

Бойовики на Донбасі ігнорують оголошене перемир'я і продовжують стріляти. За минулу добу, 24 вересня, вони 14 раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили в Міноборони.

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В напрямку Новолуганського російські найманці двічі обстріляли наші позиції з ручних протитанкових гранатометів і заборонених міномеів калібру 82 мм і 120 мм.

російські найманці двічі обстріляли наші позиції з ручних протитанкових гранатометів і заборонених міномеів калібру 82 мм і 120 мм. Другий раз міномети калібру 120 мм. були задіяні поблизу Верхньоторецького , причому окупанти випустили 17 снарядів.

, причому окупанти випустили 17 снарядів. Неподалік Світлодарська палили з станкових протитанкових гранатометів.

палили з станкових протитанкових гранатометів. У сторону Лебединського та Новозванівки ворог вів численні обстріли з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

ворог вів численні обстріли з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Окупанти відкривали щільний вогонь з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї в районі Водяного і чотири рази поблизу Золотого-4.

і чотири рази поблизу Біля Водяного і Широкино бойовики застосували два безпілотники, за допомогою яких скинули гранати ВОГ-17.

бойовики застосували два безпілотники, за допомогою яких скинули гранати ВОГ-17. У напрямку Нью-Йорка найманці РФ мінували місцевість протипіхотними мінами ПОМ-2.

Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь з дозволеного мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед українських вояків немає.

Протягом поточної доби, 25 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Ескалація на Донбасі і втрати ЗСУ