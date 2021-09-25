На Донбассе резко активизировались боевики: ВСУ ответили на обстрелы

Наемники РФ использовали против наших бойцов гранатометы, минометы и пулеметы. Также с помощью беспилотников они скидывали гранаты

Боевики не утихают на Донбассе/коллаж "Сегодня"

Боевики на Донбассе игнорируют объявленное перемирие и продолжают стрелять. За прошлые сутки, 24 сентября, они 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в Минобороны.

Реклама

В направлении Новолуганского российские наемники дважды обстреляли наши позиции из ручных противотанковых гранатометов и запрещенных минометов калибра 82 мм и 120 мм.

российские наемники дважды обстреляли наши позиции из ручных противотанковых гранатометов и запрещенных минометов калибра 82 мм и 120 мм. Второй раз минометы калибра 120 мм. были задействованы вблизи Верхнеторецкого , причем оккупанты выпустили 17 снарядов.

, причем оккупанты выпустили 17 снарядов. Неподалеку Светлодарска палили из станковых противотанковых гранатометов.

палили из станковых противотанковых гранатометов. В сторону Лебединского и Новозвановки враг вел многочисленные обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

враг вел многочисленные обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Оккупанты открывали плотный огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Водяного и четыре раза вблизи Золотого-4.

и четыре раза вблизи У Водяного и Широкино боевики применили два беспилотника, с помощью которых сбросили гранаты ВОГ-17.

боевики применили два беспилотника, с помощью которых сбросили гранаты ВОГ-17. В направлении Нью-Йорка наемники РФ минировали местность противопехотными минами ПОМ-2.

Украинские военнослужащие открывали огонь в ответ из разрешенного минскими договоренностями вооружения. Потерь среди украинских воинов нет.

В течение текущих суток, 25 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Эскалация на Донбассе и потери ВСУ