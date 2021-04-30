На Донбасі силовики провели рейд проти диверсій (фото)

Підрозділи Об'єднаних сил провели на Донбасі рейд з боротьби з диверсіями. Силовики здійснили оперативно-профілактичне відпрацювання населеного пункту Торецьк.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
"Під час профілактичних заходів розшукові групи виявили осіб, які можуть бути причетні до діяльності російсько-окупаційних збройних формувань ОРДО", – йдеться в повідомленні.
Читайте також: РФ не поспішає домовлятися. Шансів на великоднє перемир'я на Донбасі майже немає
Також силовики провели профілактичні бесіди з місцевим населенням і перевірили транспортні засоби на наявність в них небезпечних предметів і незаконних речовин.
Раніше розвідка повідомила, що окупаційні війська т.зв. "ДНР" і "ЛНР" готуються до масштабних військових навчань у травні, на які викликають навіть цивільних – повістки вже розсилаються повним ходом.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією