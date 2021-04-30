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На Донбасі силовики провели рейд проти диверсій (фото)

30 квітня, 17:03

Денис Беспалов Денис Беспалов

Сили ООС відпрацювали в місті Торецьк в Донецькій області антидиверсійні заходи

Підрозділи Об'єднаних сил провели на Донбасі рейд з боротьби з диверсіями. Силовики здійснили оперативно-профілактичне відпрацювання населеного пункту Торецьк.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Під час профілактичних заходів розшукові групи виявили осіб, які можуть бути причетні до діяльності російсько-окупаційних збройних формувань ОРДО", – йдеться в повідомленні.

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Також силовики провели профілактичні бесіди з місцевим населенням і перевірили транспортні засоби на наявність в них небезпечних предметів і незаконних речовин.

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Раніше розвідка повідомила, що окупаційні війська т.зв. "ДНР" і "ЛНР" готуються до масштабних військових навчань у травні, на які викликають навіть цивільних – повістки вже розсилаються повним ходом.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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