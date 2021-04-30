Людям розсилають повістки – будуть великі навчання: що відбувається в "Л/ДНР"

Ворожі бандформування під час командно-штабних навчань будуть тренуватися наступати. Вони готуються до нової війни?

Окупаційні війська т.зв. "ДНР" і "ЛНР" готуються до масштабних військових навчань в травні, на які викликають навіть цивільних – повістки вже розсилаються повним ходом. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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На цей момент на окупованих територіях проводиться бойова підготовка в з'єднаннях і частинах "першого і другого армійських корпусів". Зокрема, проводяться контрольні заняття з водіння бойових машин, навчальні стрільби, в тому числі нічні, тривають збори снайперів.

А ось з 18 по 22 травня окупантами заплановано проведення командно-штабних навчань "першого і другого армійських корпусів", на яких відпрацюють наступальну тематику з обов'язковим залученням резервістів з числа місцевих жителів. У так званих "військкоматах" вже видаються повістки, причому без проходження медичної комісії. Всього до навчань планується залучити близько тисячі резервістів.

Також в розвідці відзначили, що окупанти не припиняють хаотичне дистанційне мінування місцевості протипіхотними мінами, які заборонені міжнародними договорами, що несе додаткову загрозу для цивільного населення.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на Донбасі засікли російську техніку. Бронеавтомобілі точно не могли "знайти в шахтах" "Л/ДНР" – вони випускаються тільки в РФ.

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Тим часом спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що шансів на пасхальне перемир'я на Донбасі майже немає.

Відео: Сьогодні

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