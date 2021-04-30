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Людям розсилають повістки – будуть великі навчання: що відбувається в "Л/ДНР"

30 квітня, 16:06

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Ворожі бандформування під час командно-штабних навчань будуть тренуватися наступати. Вони готуються до нової війни?

Окупаційні війська т.зв. "ДНР" і "ЛНР" готуються до масштабних військових навчань в травні, на які викликають навіть цивільних – повістки вже розсилаються повним ходом. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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На цей момент на окупованих територіях проводиться бойова підготовка в з'єднаннях і частинах "першого і другого армійських корпусів". Зокрема, проводяться контрольні заняття з водіння бойових машин, навчальні стрільби, в тому числі нічні, тривають збори снайперів.

А ось з 18 по 22 травня окупантами заплановано проведення командно-штабних навчань "першого і другого армійських корпусів", на яких відпрацюють наступальну тематику з обов'язковим залученням резервістів з числа місцевих жителів. У так званих "військкоматах" вже видаються повістки, причому без проходження медичної комісії. Всього до навчань планується залучити близько тисячі резервістів.

Також в розвідці відзначили, що окупанти не припиняють хаотичне дистанційне мінування місцевості протипіхотними мінами, які заборонені міжнародними договорами, що несе додаткову загрозу для цивільного населення.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", на Донбасі засікли російську техніку. Бронеавтомобілі точно не могли "знайти в шахтах" "Л/ДНР" – вони випускаються тільки в РФ.

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Тим часом спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що шансів на пасхальне перемир'я на Донбасі майже немає.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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