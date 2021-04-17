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На Донбасі знову неспокійно: бойовики поранили бійця ЗСУ

17 квітня, 19:07

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Бойовики продовжують стріляти, але, на щастя, ніхто із українських військових не загинув у зоні ООС – бійці ЗСУ контролюють ситуацію на лінії зіткнення

Протягом доби 17 квітня бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті український військовий отримав осколкове поранення.

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Про це повідомляє пресцентр ООС.

Вогонь відкривали:

  • неподалік селища Новомихайлівка стріляли із протитанкової гармати МТ-12;
  • у передмісті населених пунктів Луганське, Майорськ та Водяне там відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів постраждав боєць ЗСУ. Його стан – середнього ступеня важкості.

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Українські військові відкривали на обстріли російсько-окупаційних військ вогонь у відповідь.

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Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про дії збройних формувань Російської Федерації.

Раніше ми повідомляли, що за минулу добу російсько-окупаційні сили 15 разів відкривали вогонь по українських захисниках на Донбасі– це вдвічі більше, ніж напередодні. Також вони вкотре застосували заборонене Мінськими угодами озброєння.

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