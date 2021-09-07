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На Донбасі знову обстріли: бойовики продовжують провокувати ЗСУ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
7 вересня, 08:39
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Обстріли з боку бойовиків не припиняються. На щастя, загиблих серед бійців ЗСУ немає
Українські бійці протистоять не тільки ворожим обстрілам, але і дронам, які бойовики запускають через кордон розмежування. Фото: колаж "Сьогодні"
Українські бійці протистоять не тільки ворожим обстрілам, але і дронам, які бойовики запускають через кордон розмежування. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі, незважаючи на оголошення перемир'я, бойовики продовжують обстріли. За минулу добу, 6 вересня, вони сім разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

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Про це повідомили в пресцентрі штабу ООС.

Де стріляли

  • Поблизу населеного пункту Зайцеве ворог обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
  • У напрямку Невельського російські окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.
  • Поблизу Новолуганського ворог відкривав провокаційний вогонь зі стрілецької зброї.
  • Противник застосовував міномети 120 калібру, автоматичні станкові гранатомети і крупнокаліберний кулемет по наших позиціях неподалік Золотого-4 і Новозванівка.
  • Обстрілюючи околиці населеного пункту Катеринівка російські окупанти застосували міномети 82 калібру.
  • Крім того, в Донецькій області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату невизначеного типу з перетином лінії розмежування, який здійснив скидання двох саморобних вибухових пристроїв.

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З початку поточної доби, 7 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ .

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає, а ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.

  • Через те, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна має вигляд неоголошеної. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ;
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що бойовики не заспокоїлися навіть на День Незалежності. Внаслідок ворожого обстрілу один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

Також нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію має зберігатися.

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Зазначимо, операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вишах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найвдаліших за весь період війни на Донбасі:

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