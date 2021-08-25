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Бойовики не заспокоїлися навіть на День Незалежності. ЗСУ знову зазнали втрат на Донбасі

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
25 серпня, 07:21
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Незаконні збройні формування продовжують обстріли українських військових. Зараз бійці ЗСУ контролюють ситуацію
На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донбасі на День Незалежності України, 24 серпня, бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Російські найманці убили бійця ЗСУ, ще двох поранили.

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Про це повідомили в пресцентрі ООС.

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  • Поблизу Новомихайлівки та Причепилівки російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ зі стрілецької зброї.
  • У Луганській та Донецькій областях зафіксували проліт безпілотника з перетином лінії розмежування.

Унаслідок ворожого обстрілу один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.
Постраждалих терміново евакуювали і доправили до лікарні. Один захисник у важкому стані, інший – в задовільному.

Про всі порушення бойовиків українська сторона повідомила представникам ОБСЄ. З початку цієї доби, 25 серпня, порушень режиму тиші не було.

Війна на Донбасі

  • Збройні дії на сході України почалися після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську територію через кордон у Донецькій і Луганській областях.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.
  • Росія досі заперечує свою участь у конфлікті. Водночас Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ на Донбасі.
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Нагадаємо, 23 серпня, в районі ООС збройні формування Російської Федерації також убили українського військового, порушивши режим припинення вогню.

Раніше внаслідок ворожого вогню помер військовий ЗСУ – 26-річний солдат Артем Мазур з Кіровоградської області. У нього залишилися дружина і мати. Відомо, що Артем одружився три місяці тому.

Також повідомлялося, що операцію ЗСУ тепер вивчають у військових вузах. Бій за Мар'їнку в червні 2015 року вважається одним з найбільш вдалих за весь період війни на Донбасі:

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24 серпня 1991. Верховна Рада УРСР приймає доленосну постанову про проголошення Незалежності України...

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