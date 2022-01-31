На Донбасі знову втрати у лавах ЗСУ – де стріляли бойовики

Військові контролюють ситуацію в зоні ООС та продовжують стримувати збройну агресію Росії

Окупанти один раз порушували "тишу" / Колаж "Сьогодні"

Минулої доби, 30 січня, на Донбасі російські окупанти порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів постраждав український військовий. Наразі він перебуває у лікарні.

Про це повідомляє штаб ООС.

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Де стріляли

У напрямку Станиці Луганської супротивник відкривав вогонь із станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Піщовика російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та станкових протитанкових гранатометів.

Є поранений

Через дії ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікарні. Наразі стан його здоров'я середньої тяжкості.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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