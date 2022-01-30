Справжній воїн ЗСУ. На Донбасі пес відгриз собі лапу, щоб урятуватися від окупантів (фото)

Тепер пес-розвідник "на дембелі", його відвезли в село до батьків господаря

Розвідники планували йти на евакуацію собаки / Фото: Колаж: Сьогодні

Пес Вася кілька років служив разом з українськими розвідниками-морпіхами на Донбасі, але одного разу він зник. Виявилося, що Вася потрапив у пастку окупантів. Йому довелося відгризти собі лапу, щоб повернутися на позиції ЗСУ.

Історію собаки опублікувала журналістка та колишня військовослужбовця ЗСУ Олена Білозерська у Facebook.

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Вірна служба ЗСУ

"Це Вася. Кане-корсо, воїн. Кілька років служив у розвідвзводі морської піхоти. Пройшов ППД (пункт постійної дислокації. – Ред.), полігони і сектор. Місяцями жив у бліндажі нарівні з іншими бійцями. Стояв на посту, носив розвантажку, дружив з бліндажними котами. Все як у людей. Мав служити разом з моєю Бусиною, але не склалося..." – написала Білозерська.

Вона нещодавно дізналася про Васину долю і розповіла, що якось пес зник.

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Пастка окупантів

"Побратими шукали. Підняли дрон – і побачили таке, що краще не бачити. Васька потрапив у пастку – прямо перед окопами бойовиків заплутався у дроті. Врятувати його було майже нереально, бо туди не пролізеш непомітно" , – написала Білозерська.

Хоча розвідники все одно планували йти вночі, щоб евакуювати собаку, але не встигли... Васька прийшов сам.

"Відгриз собі лапу і прийшов на трьох. Не схотів лишатися в полоні. Така доля..." – додала Олена.

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А тепер Вася "на дембелі", його відвезли в село до батьків господаря.

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