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На Донбасі бойовики продовжують палити по ЗСУ: постраждали п'ятеро українських бійців

16 липня 2021 7:33

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Бойовики обстрілювали ЗСУ і отримали жорстку відповідь – яка зараз ситуація на Донбасі

Бойовики на Донбасі обстрілюють і ЗСУ, і мирних жителів

Бойовики на Донбасі обстрілюють і ЗСУ, і мирних жителів / Фото: AFP

На Донбасі за останню добу, 15 липня, озброєні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. У результаті постраждали п'ятеро бійців ЗСУ.

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Про це повідомили в пресцентрі ООС.

Бойовики застосували проти українських військових станкові гранатомети, великокаліберні кулемети, артилерійські системи, міномети 120-го і 82-го калібрів і стрілецьку зброю.

Поблизу яких населених пунктів стріляли:

  • Причепилівка;
  • Новоолександрівка;
  • Нью-Йорк;
  • Широкине;
  • Піщане;
  • Мар'їнка.

Унаслідок ворожих обстрілів троє наших захисників отримали поранення, ще двоє – бойове травмування. Зараз вони перебувають у лікарні. Стан одного захисника – важкий, інших – задовільний.

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На обстріли противника наші військові відкривали у відповідь вогонь.

Крім того, на Луганщині помітили безпілотник бойовиків, який перетнув лінію розмежування.

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З початку цієї доби, 16 липня, було одне порушення режиму припинення вогню – бойовики направили ще один БПЛА на нашу територію.

Нагадаємо, в Україні створять спеціальні підрозділи, працівники яких розслідуватимуть злочини в умовах війни на Донбасі.

Крім того, раніше СБУ нейтралізувала нову мережу проросійських інтернет-агентів, які закликали до агресивної війни.

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Дивіться, яка ситуація в Золотому на Донбасі, де бойовики стріляли по ЗСУ кілька днів поспіль:

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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