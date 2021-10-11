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На Донбасі стріляли з мінометів і гранатометів. Окупанти 10 раз порушили "тишу"

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
11 жовтня, 07:23
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У Луганській області помітили в небі ворожий безпілотний літальний апарат
Окупанти обстрілюють українські позиції
Окупанти обстрілюють українські позиції / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 10 жовтня, російські бойовики 10 раз порушили режим припинення вогню, з них два рази із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Сьогодні обстрілів ще не зафіксували.

Про це повідомляє штаб ООС в Facebook.

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"Поблизу Мирного окупанти вели вогонь застосовуючи міномети калібру 82 мм та протитанковий ракетний комплекс. В напрямку Причепіловки противник двічі здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів. Позиції українських воїнів біля Новотошківскього ворог обстріляв 4 рази, використовуючи автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю. В районі Плпасної ворожі збройні формування двічі вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

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Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. А станом на 7:00 ранку, 11 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

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  • За 8 жовтня російські окупаційні війська 10 раз порушували режим припинення вогню, з них 3 рази із застосуванням забороненого мінських домовленостей озброєння.
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