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На Донбассе стреляли из минометов и гранатометов. Оккупанты 10 раз нарушили "тишину"

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
11 октября, 07:23
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В Луганской области заметили в небе вражеский беспилотный летательный аппарат
Оккупанты обстреливают украинские позиции
Оккупанты обстреливают украинские позиции / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 10 октября, российские боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них два раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Сегодня обстрелов еще не зафиксировали.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

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"Вблизи Мирного оккупанты применили минометы калибра 82 мм и противотанковый ракетный комплекс. В направлении Причепиловки противник дважды совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Позиции украинских воинов у Новотошковского враг обстрелял четыре раза, используя автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. В районе Попасной враждебные вооруженные формирования дважды вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. А по состоянию на 7:00 утра, 11 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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Всего введенных доз 13 683 903
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