На Донбасі "тиша" – у зоні ООС вже добу немає обстрілів

23 грудня також не зафіксували жодного обстрілу з боку бойовиків

У зоні ООС доба немає обстрілів / Фото: Колаж: Сьогодні

22 грудня та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку бойовиків на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

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"Упродовж минулої доби, 22 грудня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Офісі президента повідомили, що 22 грудня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи, яке дозволяє "засвідчити стриманий оптимізм" стосовно можливої деескалації ситуації на Донбасі та розблокування мирного процесу.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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