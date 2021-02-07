На Донбасі під час снайперського обстрілу поранено українського військового

На Донбасі в неділю, 7 лютого, під час снайперського обстрілу позицій українських військових у районі Новомихайлівки отримав вогнепальне поранення боєць ЗСУ.

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Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook.

"Російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та відкрили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї неподалік Новомихайлівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав вогнепальне поранення, і його оперативно доправили до шпиталю.

Українська сторона в СЦКК повідомила представників ОБСЄ про факти порушення режиму припинення вогню.

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Нагадаємо, збройні формування Російської Федерації на сході України за минулу добу 13 разів відкривали вогонь по позиціях української армії. Внаслідок обстрілу загинули двоє військових ЗСУ, поранення отримали четверо бійців.

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