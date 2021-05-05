На кордоні з Росією виявили сумки з парашутами (фото)

Військовослужбовці Луганського прикордонного загону, які виконують завдання у складі Об'єднаних сил, виявили недалеко від кордону з РФ сумки з парашутами

На кордоні з РФ прикордонники виявили чотири сумки. Вони знаходилися в очереті неподалік від державного кордону. Оглянувши знахідку, правоохоронці виявили в ній чотири парашути, які згодом передали співробітникам компетентних правоохоронних органів України.

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Про це повідомляє Оперативно-військове управління Східного регіонального управління ДПСУ.

Зазначається, що під час патрулювання державного кордону прикордонники помітили чотирьох людей. Троє рухалися неподалік від державного кордону на території РФ, а одна особа – на території України.

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На зазначений напрямок негайно висунулася група реагування одного з підрозділів охорони державного кордону.

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За даним фактом розпочато досудове розслідування за статтею "порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю", в рамках якого проводяться невідкладні слідчі дії.

Раніше ми повідомляли, що поблизу України виявлено новий військовий табір РФ.

Також нагадаємо, на кордоні з Росією згорів мікроавтобус з контрабандною ікрою.