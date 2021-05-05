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На границе с Россией обнаружили сумки с парашютами (фото)

5 мая, 14:30

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Военнослужащие Луганского пограничного отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, обнаружили недалеко от границы с РФ сумки с парашютами

На границе с РФ пограничники обнаружили четыре сумки. Они находились в камышах неподалеку от государственной границы. Осмотрев находку, правоохранители обнаружили в ней четыре парашюта, которые впоследствии передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов Украины.

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Об этом сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ.

Отмечается, что во время патрулирования государственной границы пограничники заметили четырех человек. Трое двигались неподалеку от государственной границы на территории РФ, а один человек – на территории Украины.

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На указанное направление сразу выдвинулась группа реагирования одного из подразделений охраны государственной границы.

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По данному факту начато досудебное расследование по статье "нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю", в рамках которого проводятся неотложные следственные действия.

Ранее мы сообщали, что вблизи Украины обнаружен новый военный лагерь РФ.

Также напомним, на границе с Россией сгорел микроавтобус с контрабандной икрой.

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