Спецназ, вертольоти, ракетні бригади. 37 тисяч військових РФ стоять на кордоні з Україною

Залужний заявив, що Росія проводить бойову підготовку на кордонах з Україною

Залужний: на окупованому Донбасі перебувають 37 тисяч російських військових. Колаж: "Сьогодні"

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що Росія проводить бойову підготовку на кордонах з Україною. За його словами, російські військові все ще стоять уздовж держкордону України і тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму. Загальна чисельність російського угруповання на території самопроголошених "Л/ДНР" становить 37 тис людей.

Про це Залужний заявив на брифінгу 10 вересня.

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За словами Залужного, поблизу держкордону і тимчасово окупованих територій розгорнуто 46 батальйонних тактичних груп, 12 тактичних груп, дві ракетні бригади, чотири загону спеціального призначення, а також група катерів і група вертольотів.

Загальна чисельність російського угруповання на території самопроголошених "Л/ДНР", як зазначив головнокомандувач, становить 37 тис людей.

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Крім того, Залужний розповів про спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021", які триватимуть з 9 по 15 вересня:

навчання проходитимуть на 13 військових полігонах, з них 4 – на території Білорусі, 9 – на території РФ;

в навчаннях на території РФ візьмуть участь 7,5 тисяч людей, 650 одиниць бойової техніки, до 140 артилерійських систем, до 20 бойових літаків і 30 вертольотів;

в навчаннях на території Білорусі візьмуть участь 6,3 тисяч людей, 650 одиниць техніки, 109 артилерійських систем, до 37 бойових літаків і вертольотів. Також планується висадка тактичного десанту.

До військових Росії також повинні приєднатися солдати з Білорусі, Вірменії, Казахстану, Таджикистану, Киргизстану, Сербії, Монголії, Індії, Пакистану і Шрі-Ланки.

Міжнародні навчання "Об'єднані зусилля-2021"

Раніше ми повідомляли, що на всіх основних військових полігонах України, а також в акваторіях Чорного та Азовського морів з 22 по 30 вересня 2021 року пройдуть стратегічні командно-штабні військові навчання оборонного характеру "Об'єднані зусилля-2021".

"Стратегічні командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля-2021" – навчання оборонного характеру, спрямовані на захист України, підвищення її оборонного потенціалу та сумісності зі збройними силами держав-партнерів" , – сказав він.

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Зазначається, що під час підготовки були враховані сучасні підходи до застосування військ (сил) країн-членів НАТО, а також досвід збройних конфліктів останніх років та Антитерористичної операцій й Операції об'єднаних сил. У Генштабі наголошують, що під час розробки навчань був використаний один із можливих варіантів розвитку військово-політичної обстановки навколо України.

Раніше ми повідомляли, що вчення Sea Breeze в Чорному морі не пройшли без провокацій РФ.

Також нагадаємо, що Ольга Скабеева влаштувала істерику в телеефірі. Її обурили "пекельні кричалки" українських військових – "Путін х*йло", що прозвучали на репетиціях військового параду в Києві до Дня Незалежності.