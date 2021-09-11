Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Металіст 1925 - Динамо: онлайн ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 💥 Загострення на Донбасі
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Донбасу

Спецназ, вертольоти, ракетні бригади. 37 тисяч військових РФ стоять на кордоні з Україною

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
11 вересня, 17:18
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Залужний заявив, що Росія проводить бойову підготовку на кордонах з Україною
Залужний: на окупованому Донбасі перебувають 37 тисяч російських військових. Колаж: "Сьогодні"
Залужний: на окупованому Донбасі перебувають 37 тисяч російських військових. Колаж: "Сьогодні"

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що Росія проводить бойову підготовку на кордонах з Україною. За його словами, російські військові все ще стоять уздовж держкордону України і тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму. Загальна чисельність російського угруповання на території самопроголошених "Л/ДНР" становить 37 тис людей.

Про це Залужний заявив на брифінгу 10 вересня.

Реклама

За словами Залужного, поблизу держкордону і тимчасово окупованих територій розгорнуто 46 батальйонних тактичних груп, 12 тактичних груп, дві ракетні бригади, чотири загону спеціального призначення, а також група катерів і група вертольотів.

Загальна чисельність російського угруповання на території самопроголошених "Л/ДНР", як зазначив головнокомандувач, становить 37 тис людей.

Реклама

Крім того, Залужний розповів про спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021", які триватимуть з 9 по 15 вересня:

  • навчання проходитимуть на 13 військових полігонах, з них 4 – на території Білорусі, 9 – на території РФ;
  • в навчаннях на території РФ візьмуть участь 7,5 тисяч людей, 650 одиниць бойової техніки, до 140 артилерійських систем, до 20 бойових літаків і 30 вертольотів;
  • в навчаннях на території Білорусі візьмуть участь 6,3 тисяч людей, 650 одиниць техніки, 109 артилерійських систем, до 37 бойових літаків і вертольотів. Також планується висадка тактичного десанту.

До військових Росії також повинні приєднатися солдати з Білорусі, Вірменії, Казахстану, Таджикистану, Киргизстану, Сербії, Монголії, Індії, Пакистану і Шрі-Ланки.

Міжнародні навчання "Об'єднані зусилля-2021"

Раніше ми повідомляли, що на всіх основних військових полігонах України, а також в акваторіях Чорного та Азовського морів з 22 по 30 вересня 2021 року пройдуть стратегічні командно-штабні військові навчання оборонного характеру "Об'єднані зусилля-2021".

"Стратегічні командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля-2021" – навчання оборонного характеру, спрямовані на захист України, підвищення її оборонного потенціалу та сумісності зі збройними силами держав-партнерів" , – сказав він.

Реклама

Зазначається, що під час підготовки були враховані сучасні підходи до застосування військ (сил) країн-членів НАТО, а також досвід збройних конфліктів останніх років та Антитерористичної операцій й Операції об'єднаних сил. У Генштабі наголошують, що під час розробки навчань був використаний один із можливих варіантів розвитку військово-політичної обстановки навколо України.

Раніше ми повідомляли, що вчення Sea Breeze в Чорному морі не пройшли без провокацій РФ.

Також нагадаємо, що Ольга Скабеева влаштувала істерику в телеефірі. Її обурили "пекельні кричалки" українських військових – "Путін х*йло", що прозвучали на репетиціях військового параду в Києві до Дня Незалежності.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.73

Євро (€)

31.62

Російський рубль (₽)

0.37

Якою буде погода у вересні
Прогноз на цілий вересень
Дізнатися
COVID-19 в Україні
3 869 випадків за добу
Докладніше
Комаровський в темі
Кому не можна вакцинуватися від COVID-19
Запитай у лікаря
заводимо будильник:
MET GALA

13 вересня

Чим дивуватиме бал
Українська Прем'єр Ліга
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Олександрія
7
8:5
14
3
Шахтар
6
12:4
13
4
Дніпро-1
6
12:6
13
5
Десна
6
9:10
12
6
Зоря
7
13:9
11
7
Ворскла
6
11:5
11
8
Рух
7
6:9
8
9
Верес
6
7:7
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Металіст 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Чорноморець
6
7:16
4
15
Львів
6
4:12
2
16
Маріуполь
6
8:15
1
Показати бiльше
Субота, 11 вересня
1:1
Відео Про матч
0:0 (45’)
Дивись на: Трансляція
19:30
Дивись на: Трансляція
Неділя, 12 вересня
14:00
Дивись на:
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Бен Аффлек та Джей Ло на червоному хіднику у Венеції
Осінь у великому місті
Головні івенти вересня
Спланувати дозвілля
Ідеї для відпустки
Чому всі тусовщики летять восени в Херсоніссос
Хочу на море!
Гороскоп
Твій гороскоп на вересень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти