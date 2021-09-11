Спецназ, вертолеты, ракетные бригады. 37 тысяч военных РФ стоят на границе с Украиной

Залужный заявил, что Россия проводит боевую подготовку на границах с Украиной

Залужный: на оккупированном Донбассе находятся 37 тысяч российских военных. Коллаж: "Сегодня"

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что Россия проводит боевую подготовку на границах с Украиной. По его словам, российские военные все еще стоят вдоль госграницы Украины и временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Общая численность российской группировки на территории самопровозглашенных "Л/ДНР" составляет 37 тыс человек.

Об этом Залужный заявил на брифинге 10 сентября.

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По словам Залужного, вблизи госграницы и временно оккупированных территорий развернуто 46 батальонных тактических групп, 12 тактических групп, две ракетные бригады, четыре отряда специального назначения, а также группа катеров и группа вертолетов.

Общая численность российской группировки на территории самопровозглашенных "Л/ДНР", как отметил главнокомандующий, составляет 37 тыс человек.

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Кроме того, Залужный рассказал о совместных российско-белорусских военных учениях "Запад-2021", которые продлятся с 9 по 15 сентября:

учения будут проходить на 13 военных полигонах, из них 4 — на территории Беларуси, 9 — на территории РФ;

в учениях на территории РФ примут участие 7,5 тысяч человек, 650 единиц боевой техники, до 140 артиллерийских систем, до 20 боевых самолетов и 30 вертолетов;

в учениях на территории Беларуси примут участие 6,3 тысячи человек, 650 единиц техники, 109 артиллерийских систем, до 37 боевых самолетов и вертолетов. Также планируется высадка тактического десанта.

К военным России также должны присоединиться солдаты из Беларуси, Армении, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Сербии, Монголии, Индии, Пакистана и Шри-Ланки.

Международные учения "Объединенные усилия-2021"

Ранее мы сообщали, что на всех основных военных полигонах Украины, а также в акваториях Черного и Азовского морей с 22 по 30 сентября 2021 года пройдут стратегические командно-штабные военные учения оборонного характера "Объединенные усилия-2021".

"Стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2021" – учения оборонного характера, направленные на защиту Украины, повышение ее оборонного потенциала и совместимости с вооруженными силами государств-партнеров", – сказал он.

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Отмечается, что при подготовке были учтены современные подходы к применению сил стран-членов НАТО, а также опыт вооруженных конфликтов последних лет и Антитеррористической операций и операции Объединенных сил. В Генштабе подчеркивают, что в ходе разработки учений был использован один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки вокруг Украины.

Ранее мы сообщали, что учения Sea Breeze в Черном море не прошли без провокаций РФ.

Также напомним, что Ольга Скабеева устроила истерику в телеэфире. Ее возмутили "адские кричалки" украинских военных – "Путин х*йло", прозвучавшие на репетициях военного парада в Киеве ко Дню Независимости.