На засіданні ТКГ дали слово ОРДЛО: Гармаш розповів про помилку ОБСЄ

На засіданні Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі 2 березня дали виступити представникам ОРДЛО.

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Про це розповів член української делегації в ТКГ журналіст Сергій Гармаш в ефірі каналу "Україна 24".

За словами Гармаша, на засіданні робочої групи з політичних питань у вівторок в бесіду спочатку вступила "експерт" ОРДЛО Майя Пирогова, а потім "експерти" з Луганська, а представник Росії при цьому говорив "секунд 30".

"Люди, які не представляють жодну з трьох сторін ТКГ, не можуть брати участь в офіційних дипломатичних переговорах. ОБСЄ чомусь допустило це, і це явна помилка ОБСЄ", – сказав він.

Гармаш підкреслив, що Украні варто було б відреагувати на таку ситуацію, яка "профанує весь переговорний процес", а зараз необхідно шукати вихід з цього "неприємного конфузу".

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"Ситуація зайшла в критичну фазу. Якщо хто попало приходитиме та братиме участь у дипломатичному процесі, то чи є в ньому сенс? Потрібно або наводити порядок, або думати про те, чи потрібен він (процес переговорів. – Ред.) взагалі. Я маю на увазі приведення фактичного формату переговорів у відповідність до його документальної основи", – заявив він.

Як пройшли засідання ТКГ 2 березня

Водночас в офіційній заяві української делегації в ТКГ йдеться, що засідання підгруп з безпеки і гуманітарних питань 2 березня завершилися практично безрезультатно .

Там зазначили, що Росія ухиляється від відповідальності за укладені на міжнародному рівні домовленості і продовжує наполягати, що є лише посередником у конфлікті нарівні з ФРН, Францією і ОБСЄ.

Росія також знову заблокувала питання відкриття роботи КПВВ зі свого боку і продовжує спроби підпорядкувати всі питання (гуманітарні, безпеки, економічні) своїй політичній меті – змусити Україну і ОБСЄ вести прямі переговори з представниками квазі-державних маріонеткових утворень як з повноважними представниками однієї зі сторін конфлікту.

"Російська сторона повинна взяти на себе повну політичну відповідальність за домовленості, які уклало її керівництво на вищому міжнародному рівні", – підкреслили в українській делегації в ТКГ.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія знову зірвала відкриття контрольно-пропускних пунктів на Донбасі, відмовивши у відкритті КПВВ зі свого боку.

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