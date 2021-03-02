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На заседании ТКГ дали слово ОРДЛО: Гармаш рассказал об ошибке ОБСЕ

2 марта, 22:47

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Украинская сторона в ТКГ считает встречи 2 марта безрезультатными

На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 2 марта дали выступить представителям ОРДЛО.

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Об этом рассказал член украинской делегации в ТКГ журналист Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24".

По словам Гармаша, на заседании рабочей группы по политическим вопросам во вторник в беседу сначала вступила "эксперт" ОРДЛО Майя Пирогова, а затем "эксперты" из Луганска, а представитель России при этом говорил "секунд 30".

"Люди, которые не представляют ни одну из трех сторон ТКГ, не могут участвовать в официальных дипломатических переговорах. ОБСЕ почему-то допустило это, и это явная ошибка ОБСЕ", – сказал он.

Гармаш подчеркнул, что Укране следовало бы отреагировать на такую ситуацию, которая "профанирует весь переговорный процесс", а сейчас необходимо искать выход из этого "неприятного конфуза".

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"Ситуация зашла в критическую фазу. Если кто попало будет приходить и участвовать в дипломатическом процессе, то есть ли в нем смысл? Нужно или наводить порядок, или думать о том, нужен ли он (процесс переговоров. – Ред.) вообще. Я имею в виду приведение фактического формата переговоров в соответствии с его документальной основой", – заявил он.

Как прошли заседания ТКГ 2 марта

В то же время в официальном заявлении украинской делегации в ТКГ говорится, что заседания подгрупп по безопасности и гумманитарным вопросам 2 марта завершились практически безрезультатно.

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Там отметили, что Россия уклоняется от ответственности за заключенные на международном уровне договоренности и продолжают настаивать, что является лишь посредником в конфликте наравне с ФРГ, Францией и ОБСЕ.

Россия также снова заблокировала вопрос открытия работы КПВВ со своей стороны и продолжает попытки подчинить все вопросы (гуманитарные, безопасности, экономические) своей политической цели – заставить Украину и ОБСЕ вести прямые переговоры с представителями квази-государственных марионеточных образований как с полномочными представителями одной из сторон конфликта.

"Российская сторона должна взять на себя полную политическую ответственность за договоренности, которые заключило ее руководство на высшем международном уровне", – подчеркнули в украинской делегации в ТКГ.

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Напомним, 24 февраля Россия снова сорвала открытие контрольно-пропускных пунктов на Донбассе, отказав в открытии КПВВ со своей стороны.

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Россия Донбасс заседание ОРДЛО ТКГ
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