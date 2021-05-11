Почала пляжний сезон: у Слов'янську жінка голяка гуляла вулицею (відео)

У Донецькій області зняли на відео, як жінка голяка дефілює по проїжджій частині – її зупинили поліцейські

У Донецькій області гола жінка ходила по проїжджій частині. Місцеву жительку зупинили поліцейські і змусили одягнутися.

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Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Х ** вий Слов'янськ".

На записі видно, як оголена жінка з якимось одягом у руках іде дорогою, повз проїжджають автомобілі. Копи зупинили її і накинули на неї кофту. Сама ж місцева жителька обурилася поведінкою копів і вступила з ними в перепалку.

"Місцева жінка, не витримавши погоди, психанула і роздяглася догола, відкривши літній сезон. Закрили пляжний показ співробітники поліції, акуратно накинувши на жінку курточку", – написали автори.

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При цьому чим закінчився конфлікт, невідомо.

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Нагадаємо, раніше ми писали, як гола дівчина заблокувала рух у центрі Мукачева.

Крім того, біля Офісу президента України жінка оголилася і залізла на бетонну кулю- декоративну конструкцію на вулиці Банковій.