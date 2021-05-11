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Начала пляжный сезон: в Славянске женщина голышом гуляла по улице (видео)

11 мая, 15:33

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Донецкой области сняли на видео, как женщина голышом дефилирует на проезжей части – ее остановили полицейские

В Донецкой области голая женщина ходила по проезжей части. Местную жительницу остановили полицейские и заставили одеться.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Славянск".

На записи видно, как обнаженная женщина с какой-то одеждой в руках идет по дороге, мимо проезжают автомобили. Копы остановили ее и накинули на нее кофту. Сама же местная жительница возмутилась поведением копов и вступила с ними в перепалку.

Видео: "Х**вый Славянск"

"Местная женщина, не выдержав погоды, психанула и разделась догола, открыв летний сезон. Закрыли пляжный показ сотрудники полиции, аккуратно накинув на женщину курточку", — написали авторы.

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Фото: newsroom.kh.ua, truexanews
Видео: "Х**вый Славянск"

При этом чем закончился конфликт, неизвестно.

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Напомним, ранее мы писали, как голая девушка заблокировала движение в центре Мукачево.

Кроме того, возле Офиса президента Украины женщина оголилась и залезла на бетонный шар – декоративную конструкцию на улице Банковой.

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