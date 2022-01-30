Настоящий воин ВСУ. На Донбассе пес отгрыз себе лапу, чтобы спастись от оккупантов (фото)

Пес Вася несколько лет "служил" вместе с украинскими разведчиками морпехами на Донбассе, но однажды он пропал. Позже оказалось, что Вася попал в ловушку оккупантов. Ему пришлось отгрызть собственную лапу, чтоб вернуться на позиции ВСУ.
Историю собаки опубликовала волонтер и военная Алена Белозерская в своем Facebook.
Верная служба ВСУ
"Это Вася. Кане-корсо, воин. Несколько лет служил в разведке морской пехоты. Прошел ППД (пункт постоянной дислокации – ред.), полигоны и сектор. Месяцами жил в блиндаже наравне с другими бойцами. Стоял на посту, носил разгрузку, дружил с блиндажными котами. Все как у людей. Должен был служить вместе с моей Бусиной, но не сложилось...", – написала Белозерская.
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Она недавно узнала о Васиной судьбе и рассказала, что однажды пес исчез.
Ловушка оккупантов
"Собратья искали. Подняли дрон – и увидели такое, что лучше не видеть. Васька попал в ловушку – прямо перед окопами боевиков запутался в проводе. Спасти его было почти нереально, потому что туда не пролезешь незаметно", – написала Белозерская.
Хотя разведчики все равно планировали ночью идти на эвакуацию собаки, но не успели... Васька пришел.
"Отгрыз себе лапу и пришел на троих. Не захотел оставаться в плену. Такая судьба...", – добавила волонтер.
А сейчас Вася на дембеле, его отвезли в деревню к родителям хозяина.
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