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Не витримують гучних звуків. "Мирне літо" допомагає дітям подолати страхи війни

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор
12 серпня, 01:45
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Сьомий рік поспіль діти-переселенці, жителі прифронтової зони та непідконтрольної території оздоровлюються у найкращих дитячих таборах завдяки проєкту "Рінат Ахметов – дітям"
У таборі від Фонду Ріната Ахметова відпочивають діти з Донбасу
У таборі від Фонду Ріната Ахметова відпочивають діти з Донбасу

Через бойові дії 13-річний Арсеній залишив рідне місто. Та хлопець досі не зміг остаточно позбутися страхів пережитого у дитинстві: він не витримує гучних звуків – вони нагадують про війну.

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Відновити психологічне здоров'я підлітку допомагають у таборі проєкту "Рінат Ахметов – дітям. Мирне літо" у Святогірську.

"У мене якось на рефлекторному рівні виробилася відраза до надто гучних звуків", – розповідає Арсеній Міщенко, який раніше жив у Луганську.

"Це не страх, це справжній жах..."

Каже, коли до рідного міста прийшла війна, то впізнав її саме по звуках.

"Був момент, коли саме почалися вибухи в Луганську, коли довелося ховатися в кімнатах, які мають несучі стіни, на кшталт ванни..." – ділиться хлопець.

Після цього був переїзд у село, але й там не мали спокою від пострілів.

"Якось шибки у кімнаті батька мого дуже сильно затряслися, ще б трохи і вони вилетіли б просто на мене. Я впав у той момент. Я чітко пам'ятаю цей страх, ні, це жах – тобі страшно, ти чуєш вибухи", – розповідає хлопчик.

Як позбутися страхів війни

Спеціалісти кажуть, страху голосних звуків можна позбутися – важливо пропрацювати цю проблему із психологом.

"Це травматична пам'ять, я думаю, спрацьовує. Повторення тригерної ситуації. Тому на кожне гучне реагування, звуки, блискавка, грім – вони реагують по-своєму", – пояснює психолог Віра Карапетян.

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Такі діти як ніхто потребують повноцінного літнього відпочинку і психологічного відновлення.

"Тут унікальна територія, дуже корисно для здоров'я тут перебувати. І те, що вони дуже активно проводять час, активний відпочинок, благотворно відбивається на якості їхнього здоров'я", – переконана вожата Наталя Степанова.

"Мирне літо" – дітям

Сьомий рік поспіль діти-переселенці, жителі прифронтової зони та непідконтрольної території оздоровлюються у найкращих дитячих таборах завдяки проєкту "Рінат Ахметов – дітям. Мирне літо".

"Мені тут дуже подобається, у мене голова більше не болить. Вона у мене до цього боліла досить часто, а за два тижні тут у мене такого не сталося практично жодного разу", – ділиться Арсеній Міщенко.

Родзинкою цьогорічної зміни стало "Кіно-літо" – навчання із подальшими зйомками роликів. А також спортивні змагання і різноманітні секції.

"Я вдячний такій можливості та від щирого серця дякую Фонду Ріната Ахметова, мені дуже сподобалися такі речі, як кінокемп", – каже Арсеній.

З 2015 року завдяки Фонду Ріната Ахметова вже оздоровилося понад чотири з половиною тисячі хлопчиків і дівчаток.

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Нагадаємо, психологи кажуть, що для людей з Донбасу другою значною травмою після війни є пандемія коронавірусної хвороби – це викликає у них тривожність і страхи. Фонд Ріната Ахметова допомагає подолати їх, організовуючи безкоштовні консультації психологів.

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