Зазнають втрат, але не відповідають. Арестович пояснив, чому ЗСУ не стріляють

Якщо українські військові почнуть адекватно відповідати на обстріли окупантів, ситуація на фронті сильно погіршиться

Останнім часом на передовій серйозно активізувалися снайпери бойовиків, які стали все частіше наносити шкоду українській армії. Радник глави Офісу президента і спікер української сторони у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович назвав причини, чому бойовики залишаються безкарними за свої атаки.

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За його словами, снайперські і контрснайперські групи ЗСУ і безпілотники забрали з фронту, оскільки такі умови домовленостей про встановлення режиму припинення вогню.

"На дотриманні цього режиму базується міжнародна підтримка України, а санкції, які в кінці накладають на РФ за те, що вона не дотримується домовленостей, обходяться Кремлю набагато дорожче, ніж безперебійна робота всіх снайперів і всіх БПЛА України", – написав Арестович у Facebook.

Також він зазначає, що відновлення адекватних відповідей ворогові на фронті призведе до того, що гинути наших військових стане набагато більше, оскільки ворог теж активізується на повну потужність.

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"Активні дії з нашого боку викличуть ескалацію, ескалація – втрати. Знову по 15-20 убитих щомісяця... Не виключені нові періоди різкого загострення на фронті – Кремль не залишить своїх спроб диктувати нам свої умови силою", – підкреслив представник ТКГ.

Арестович додав, що міжнародна підтримка (санкції) працює тільки для тих, хто дотримується умов укладених міжнародних договорів, грає на примирення.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 14 лютого в районі Новолуганського підірвалися на невідомому вибуховому пристрої троє українських військовослужбовців. У зв'язку з цим ДБР відкрило кримінальне провадження.

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