Підрив військових ООС на Донбасі: ДБР відкрило кримінальне провадження

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження у зв'язку з загибеллю 14 лютого трьох українських військовослужбовців у районі Новолуганського, на підконтрольній Україні території Донбасу.

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Про це повідомила пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, у неділю близько 10:00 під час пересування біля Новолуганського для зміни військовослужбовців на вогневих позиціях через підрив на невстановленому вибуховому пристрої загинуло троє військових.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 3 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

В. о. директора ДБР Олексій Сухачов заявив, що тримає розслідування цієї події на особистому контролі, і висловив свої співчуття рідним та близьким бійців.

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"Смерть військовослужбовців на контрольованій території – велика трагедія. Ми докладемо всіх зусиль, щоб встановити справжні причини і покарати винних у смерті бійців", – пообіцяв він.

На місці події тепер працює слідчо-оперативна група ДБР у Краматорську і Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, 14 лютого біля Новолуганського на Донбасі українські військовослужбовці підірвалися на невідомому пристрої на Світлодарській дузі, троє бійців загинули.

Крім того, 12 лютого в районі населеного пункту Павлопіль, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

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