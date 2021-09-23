Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Замах на Сергія Шефіра ❌ Відставка Разумкова 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Донбасу

Нове загострення? На Донбасі бойовики частіше обстрілюють – два бійці ЗСУ поранені

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
23 вересня, 07:54
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Постраждалих бійців уже відвезли в госпіталь, вони у задовільному стані
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики на Донбасі ігнорують оголошене перемир'я і продовжують стріляти. За минулу добу, 22 вересня, вони 12 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили в Міноборони.

Реклама

Читайте також:

У напрямку Світлодарська противник відкривав прицільний вогонь, використовуючи великокаліберні кулемети.

На Приазов'ї ворог тричі застосував безпілотники і скинув ВОГ-17 біля Павлополя і двічі – біля Водяного. Також поблизу цих населених пунктів противник тричі вів обстріли з гранатометів і стрілецької зброї.

Реклама

Російські найманці вели прицільний вогонь із стрілецької зброї в районі Зайцевого і Новотошківського. Також неподалік Новотошківського бойовики двічі застосували гранатомети.

Поблизу Причепилівки ворог двічі застосував заборонене озброєння, здійснивши 23 постріли з мінометів калібру 120 мм.

Унаслідок обстрілу два українські військовослужбовці отримали вогнепальні поранення. Їм надали долікарську допомогу та евакуювали в госпіталь. Стан здоров'я воїнів – задовільний.

Реклама

З початку цієї доби, 23 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Ескалація на Донбасі та втрати ЗСУ

  • 10 вересня внаслідок ворожих обстрілів один боєць ЗСУ загинув і троє були поранені;
  • 11 вересня – двоє загиблих, вісім поранених, двоє отримало бойові травми;
  • 12 вересня – один загиблий і троє поранених;
  • 13 вересня – загинув один український військовослужбовець;
  • 14 вересня – один боєць ЗСУ був поранений;
  • 16 вересня – в Щасті поранення отримав місцевий житель;
  • 17 вересня – двоє бійців отримали поранення;
  • 19 вересня – український військовий отримав осколкове поранення.

Наш військовий кореспондент Єгор Логінов пояснив, із чим пов'язане загострення ситуації на Донбасі. За його словами, експерти називають кілька причин такої ескалації.

Читайте також у статті "Сьогодні", чи може ескалація на фронті привести до великої війни з Росією.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

31 019

захворіло за тиждень в Україні

+26%

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.67

Євро (€)

31.29

Російський рубль (₽)

0.37

Комаровський в темі
Чи можна заразитися COVID-19 після щеплення
Запитай у лікаря
SHOW MUST GO ON

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Ніколь Кідман для американського Harper's Bazaar
На замітку
Де зігрітися восени
Бути в курсі
ТОП-5 фавориток редакції
"Міс Україна-2021"
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
Осінь у великому місті
Головні концерти жовтня
Хочу співати і танцювати
Гороскоп
Твій гороскоп на вересень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти