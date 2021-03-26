Загострення на Донбасі: четверо військових ЗСУ загинули, двоє поранені

В результаті обстрілу на Донбасі загинули четверо військовослужбовців Об'єднаних сил і ще двоє отримали поранення.

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Першим про це 26 березня повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов.

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Він зазначив, що військові загинули в результаті мінометного обстрілу позицій ООС під селищем Шуми в Донецькій області.

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За словами Бутусова, в даному районі різко посилилася активність супротивника після ротації 503-го окремого батальйону морської піхоти ЗСУ.

Він нагадав про те, що російська сторона домагається інспекції позицій ООС в Шумах. Минулого року на переговорах Тристоронньої контактної групи українська делегація навіть прийняла цю вимогу, проте згодом інспекція зірвалася.

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"Висока ймовірність, що в районі Шумов може послідувати російська атака для захоплення передових українських позицій", – вважає журналіст.

На цьому тлі Бутусов наголосив на необхідності негайної реакції президента Володимира Зеленського та Верховної Ради.

Пізніше інформацію підтвердили в прес-центрі ООС, вказавши, що ворог обстріляв позиції ЗСУ під Шумами із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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Після атаки українські захисники відкрили вогонь у відповідь, а також повідомили представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

У зв'язку з інцидентом українська делегація ТКГ збирається на екстрену внутрішню нараду.

Як ми вже повідомляли, минулого тижня через обстріл позицій ООС біля Шумів загинув інший український воїн.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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