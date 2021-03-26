Русский
$ 27,97
33,03
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Донбасу

Загострення на Донбасі: четверо військових ЗСУ загинули, двоє поранені

26 березня, 16:53

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Ворог посилив обстріл позицій ЗСУ в Донецькій області

В результаті обстрілу на Донбасі загинули четверо військовослужбовців Об'єднаних сил і ще двоє отримали поранення.

Реклама

Першим про це 26 березня повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Читайте також: Окупанти під Горлівкою обстріляли позиції ЗСУ, загинув український військовий

Він зазначив, що військові загинули в результаті мінометного обстрілу позицій ООС під селищем Шуми в Донецькій області.

Реклама

За словами Бутусова, в даному районі різко посилилася активність супротивника після ротації 503-го окремого батальйону морської піхоти ЗСУ.

Він нагадав про те, що російська сторона домагається інспекції позицій ООС в Шумах. Минулого року на переговорах Тристоронньої контактної групи українська делегація навіть прийняла цю вимогу, проте згодом інспекція зірвалася.

В тренді
В окупованій Горлівці помітили танки: відео

"Висока ймовірність, що в районі Шумов може послідувати російська атака для захоплення передових українських позицій", – вважає журналіст.

На цьому тлі Бутусов наголосив на необхідності негайної реакції президента Володимира Зеленського та Верховної Ради.

Пізніше інформацію підтвердили в прес-центрі ООС, вказавши, що ворог обстріляв позиції ЗСУ під Шумами із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Реклама

Після атаки українські захисники відкрили вогонь у відповідь, а також повідомили представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

У зв'язку з інцидентом українська делегація ТКГ збирається на екстрену внутрішню нараду.

Як ми вже повідомляли, минулого тижня через обстріл позицій ООС біля Шумів загинув інший український воїн.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Донбас обстріл в Маріуполі війна на Донбасі втрати ЗСУ ООС шумы

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Росія намагається стати головною на зустрічах щодо Донбасу: що хочуть зробити
Росія намагається стати головною на зустрічах щодо Донбасу: що хочуть зробитиРосія
Данілов: Ніякого Донбасу не існує, його Росія нав'язала
Данілов: Ніякого Донбасу не існує, його Росія нав'язалаВлада
Найменша жертва COVID-19: у Маріуполі від коронавірусу померло немовля (відео)
Найменша жертва COVID-19: у Маріуполі від коронавірусу померло немовля (відео)Україна
ЗСУ зрівняли із землею позицію бойовиків: відео потужного удару
ЗСУ зрівняли із землею позицію бойовиків: відео потужного ударуДонбас
ЄС оголосив Путіну ультиматум через війну в Україні
ЄС оголосив Путіну ультиматум через війну в УкраїніЄвросоюз
У
У "Л/ДНР" проблема – ніхто не хоче за них воювати: Росія пішла на хитрістьДонбас

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти