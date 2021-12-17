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Загострення? На Донбасі за добу окупанти порушили "тишу" понад 300 разів

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
17 грудня, 09:51
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ОБСЄ нагадує про порушення рішення ТКГ від 3 березня 2016 року, яке забороняє проведення навчань із бойовою стрільбою
Окупанти влаштували масові навчання на Донбасі
Окупанти влаштували масові навчання на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти влаштували масові військові навчання у Луганській та Донецькій області. Організація з безпеки та співробітництва в Європі нарахувала понад 300 порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 16 грудня

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Порушення у Донецькій області

ОБСЄ зафіксувала 257 порушень режиму припинення вогню (у тому числі 123 вибухи), за оцінкою, 154 з них у рамках навчань із бойовою стрільбою, які влаштували окупанти. 45 з них сталися в межах зони безпеки, з яких 35 відбулися на північ від н. п. Свободне та ще 10 – на північний захід від н. п. Старопетрівське.

Також на Донеччині напруженою була ситуація в районі Широкиного.

Порушення у Луганській області

На Луганщині СММ зафіксувала 81 порушення режиму припинення вогню (у тому числі 30 вибухів), за оцінкою, 40 з них у рамках навчань із бойовою стрільбою. Більшість порушень сталися у районі н.п. Круглик та Попасної.

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ОБСЄ нагадує про порушення рішення Тристоронньої контактної групи (ТКГ) від 3 березня 2016 року, яке забороняє проведення навчань із бойовою стрільбою у межах зони безпеки.

Ще 109 порушень режиму припинення вогню сталося за межами зони безпеки:

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  • 38 із них зафіксовано в районі Виноградного;
  • 37 – у районі н. п. Мануйлівка;
  • 34 – біля Покровки.

Окупанти вбили українського військового та поранили ще одного

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у межах ТКГ.

У прес-службі ООС заявили, що минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, несумісне із життям. Ще одного військовослужбовця поранено.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний" , – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали:

  • Український захисник отримав численні поранення підірвавшись на пластиковій міні.
  • Прес-секретарю президента Росії Дмитру Пєскову довелося виправдовуватися за очевидний факт постачання російським армійським формуванням на території окупованих регіонів України провізії.

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