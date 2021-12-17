Обострение? На Донбассе за сутки оккупанты нарушили "тишину" более 300 раз

Оккупанты устроили массовые военные учения в Луганской и Донецкой области. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе насчитала более 300 нарушений режима прекращения огня.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 16 декабря.
Нарушения в Донецкой области
ОБСЕ зафиксировала 257 нарушений режима прекращения огня (в том числе 123 взрыва), по оценке, 154 из них в рамках учений с боевой стрельбой, которые устроили оккупанты. 45 из них произошли в пределах зоны безопасности, из которых 35 произошли к северу от н. п. Свободное и еще 10 – к северо-западу от н. п. Старопетровское.
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Также в Донецкой области напряженной была ситуация в районе Широкиного.
Нарушения в Луганской области
В Луганской области СММ зафиксировала 81 нарушение режима прекращения огня (в том числе 30 взрывов), по оценке, 40 из них в рамках учений с боевой стрельбой. Большинство нарушений произошли в районе н.п. Круглик и Попасной.
ОБСЕ напоминает о нарушении решения Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от 3 марта 2016 года, которое запрещает проведение учений с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности.
Еще 109 нарушений режима прекращения огня произошли за пределами зоны безопасности:
- 38 из них зафиксированы в районе Виноградного;
- 37 – в районе н. п. Мануйловка;
- 34 – возле Покровки.
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