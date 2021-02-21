Загострення під Горлівкою: у ЗСУ повідомили про ще більші втрати бойовиків

Окупанти завдали удару по позиціях своїх товаришів, що призвело до загибелі бойовиків

В суботу бойовики понесли серйозні втрати, повідомлялось про сімох загиблих. Сьогодні стало відомо, що кількість знищених окупантів збільшилася до дев'яти осіб.

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Про це повідомив у Telegram офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан "Штірліц".

Втрати російсько-окупаційних військ 20 лютого склали 9 осіб – всі 200-ті:

сім осіб – 3 омсбр 1-й армійський корпус (т.зв. "ДНР");

один – 2 омсбр 2-й армійський корпус (т.зв. "ЛНР");

один – 7 омсбр 2-й АК не бойовий, обставини уточнюються.

Як повідомляли новини "Сьогодні", основні події вчора розгорталися під Горлівкою. За даними Генштабу ЗСУ, бойовики взагалі відкрили вогонь по своїх позиціях з метою звинуватити українську армію в обстрілі і застосуванні важкого озброєння.

Також за вчорашній день бойовики обстріляли ще і мирних жителів. У штабі ООС відзначили, що противник сім разів порушив режим припинення вогню.

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