Загострення під Горлівкою: у ЗСУ повідомили про ще більші втрати бойовиків

В суботу бойовики понесли серйозні втрати, повідомлялось про сімох загиблих. Сьогодні стало відомо, що кількість знищених окупантів збільшилася до дев'яти осіб.
Про це повідомив у Telegram офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан "Штірліц".
Втрати російсько-окупаційних військ 20 лютого склали 9 осіб – всі 200-ті:
- сім осіб – 3 омсбр 1-й армійський корпус (т.зв. "ДНР");
- один – 2 омсбр 2-й армійський корпус (т.зв. "ЛНР");
- один – 7 омсбр 2-й АК не бойовий, обставини уточнюються.
Як повідомляли новини "Сьогодні", основні події вчора розгорталися під Горлівкою. За даними Генштабу ЗСУ, бойовики взагалі відкрили вогонь по своїх позиціях з метою звинуватити українську армію в обстрілі і застосуванні важкого озброєння.
Також за вчорашній день бойовики обстріляли ще і мирних жителів. У штабі ООС відзначили, що противник сім разів порушив режим припинення вогню.
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