Бойовики відкрили вогонь по своїх позиціях в районі Горлівки – Генштаб ЗСУ

Вогонь з боку окупованих територій активізується з наближенням засідань ТКГ

Бойовики обстріляли свої позиції біля Горлівки з метою звинуватити українських військових, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"Біля населеного пункту Горлівка, озброєні формування РФ відкрили вогонь по власних позиціях в районі газорозподільної станції, від якого, за отриманою інформацією, загинув один їхній найманець і є поранені", – йдеться в заяві головнокомандувача ЗСУ на Facebook.

Також зазначається, що з наближенням зустрічей Тристоронньої контактної групи обстріли з боку противника завжди посилюються.

"Основна мета провокацій з боку окупантів спрямована на створення ілюзії обстрілів Збройними силами України населених пунктів із застосуванням забороненого важкого озброєння, дискредитації сил ООС", – зазначає Генштаб.

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Всі звинувачення українських військових в недотриманні режиму припинення вогню не мають жодних підстав.

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Нагадаємо, підконтрольні Росії бойовики за добу п'ять разів відкривали прицільний вогонь по позиціях Об'єднаних сил на Донбасі, а також обстріляли будинки мирних жителів.

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