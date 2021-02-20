Бойовики відкрили вогонь по своїх позиціях в районі Горлівки – Генштаб ЗСУ

Бойовики обстріляли свої позиції біля Горлівки з метою звинуватити українських військових, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Біля населеного пункту Горлівка, озброєні формування РФ відкрили вогонь по власних позиціях в районі газорозподільної станції, від якого, за отриманою інформацією, загинув один їхній найманець і є поранені", – йдеться в заяві головнокомандувача ЗСУ на Facebook.
Також зазначається, що з наближенням зустрічей Тристоронньої контактної групи обстріли з боку противника завжди посилюються.
"Основна мета провокацій з боку окупантів спрямована на створення ілюзії обстрілів Збройними силами України населених пунктів із застосуванням забороненого важкого озброєння, дискредитації сил ООС", – зазначає Генштаб.
Всі звинувачення українських військових в недотриманні режиму припинення вогню не мають жодних підстав.
Нагадаємо, підконтрольні Росії бойовики за добу п'ять разів відкривали прицільний вогонь по позиціях Об'єднаних сил на Донбасі, а також обстріляли будинки мирних жителів.
Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк