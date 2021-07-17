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Освітня оаза на пустирі – як у Маріуполі починають зводити перший недержавний політех

17 липня 2021 10:00

Анастасія Катаєва Анастасія Катаєва

Вже наступного року на навчання прийдуть перші студенти, викладати у виші погодились найкращі науковці

Метінвест Політехніка. Скріншот відео

Метінвест Політехніка. Скріншот відео

Пустир у три із половиною гектари стане освітнім майданчиком. Будівництво першого недержавного технічного університету починає група Метінвест Ріната Ахметова у Маріуполі, йдеться у новинах "Сьогодні".

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Сьогодні тут самі кущі й подекуди протоптані стежки. А збудують тут навчальний корпус, гуртожиток і спортивне містечко – це 25 мільйонів доларів інвестицій. Макет майбутньої будівлі збирають, як конструктор, поверх за поверхом.

"Наш проєкт "Метінвест Політехніки" – він дасть можливість талановитим дітям, талановитим студентам вчитися у себе вдома, працювати на підприємствах, які знаходяться в Україні. І досягати успіху саме тут", – каже генеральний директор "Метінвест Холдинг" Юрій Риженков.

Місце під будівництво допомогла знайти міська рада. Там проєкт підтримують, бо за навчанням – майбутнє. Опановувати науки з нуля та навіть підвищити кваліфікацію. На це Політехніка уже має ліцензії. Мова про шість напрямків. Навчатимуть студентів найкращі. Фундаменту ще навіть немає, а викладати тут уже погодилися одинадцять докторів наук і двадцять двоє кандидатів.

"Найсучасніші викладачі, найсучасніші лабораторії, куди ми будемо залучати студентів і давати їм можливість для стажувань", – зазначає ректор "Метінвест Политехника" Олександр Поважний.

"Це є дуже великий крок державно-приватного партнерства, який показує, що спрямування бізнесу сьогодні за освіту, за науку, за майбутнє. Це є потужний крок у розвитку людського капіталу, саме високо освіченого, інженерно освіченого, поліформатно освіченого", – упевнений міністр освіти України Сергій Шкарлет.

Плани на будівництво – амбітні. Перші студенти прийдуть на навчання вже у вересні наступного року.

Подробиці в сюжеті:

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Раніше показали проєкт майбутнього кампусу політехніки в Маріуполі

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