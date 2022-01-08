Ситуація загострюється: на Донбасі окупанти знову порушили "тишу"

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на ранок 8 січня на Донбасі збройні формування Росії тричі порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів українські військові не постраждали.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Де стріляли?

Біля Катеринівки російські найманці обстрілювали позиції українських військ з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У бік Кам'янки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Неподалік Новотошківського противник відкривав вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Окупанти посилюють позиції

За період новорічних свят російські найманці на Донбасі посилили передові позиції армійських корпусів додатковим особовим складом та засобами вогневого враження.

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Крім того, окупанти розгорнули додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії розмежування та збільшили кількість снайперських пар.

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