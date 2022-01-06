Окупанти на Донбасі у Святвечір обстріляли українські позиції

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає

Окупанти порушили "тишу" / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 17:00 6 січня російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Про це пише пресслужба ООС.

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Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Де стріляли?

У бік Луганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.

Окупанти посилюють позиції

За період новорічних свят російські найманці на Донбасі посилили передові позиції армійських корпусів додатковим особовим складом та засобами вогневого враження.

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Крім того, окупанти розгорнули додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії розмежування та збільшили кількість снайперських пар.

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