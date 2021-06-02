Окупанти Донбасу запропонували узаконити смертну кару для ЗСУ

Підконтрольні Росії бойовики можуть ввести в Луганській області смертну кару стосовно українських військовослужбовців і учасників добровольчих батальйонів.

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Про це заявили в окупаційній "Генпрокуратурі ЛНР".

Безпідставно звинувачуючи Збройні сили України в буцімто застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни, а також геноциді, бойовики стверджують, що у них є "достатня доказова база" для посилення санкцій статей "Кримінального Кодексу ЛНР" про злочини проти миру і безпеки людства.

На цьому тлі так звана "Народну Рада ЛНР" і ватажка угруповання Леоніда Пасічника закликали розглянути можливість посилення покарань за "злочини, пов'язані із застосуванням заборонених засобів і методів ведення війни, а також вчинення геноциду", аж до вищої міри.

Нагадаємо, що напередодні луганські бойовики зажадали допустити їх для допиту затриманого в Мінську білоруського опозиціонера Романа Протасевича, після чого самопроголошений президент Олександр Лукашенко запросив їх до своєї країни.

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Також ми повідомляли про активізацію російської паспортизації громадян України на окупованій частині Донбасу. За підрахунками правозахисників, до 2024 року місцеві жителі можуть отримати 2 млн паспортів РФ.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією